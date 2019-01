Woning onbewoonbaar na hevige brand WHW

25 januari 2019

17u11 0 Brussel Vrijdagnacht heeft er een hevige dakbrand gewoed in een gezinswoning in Sint-Jans-Molenbeek. Daarbij vielen geen gewonden, maar het huis is wel onbewoonbaar. De aanpalende woningen konden gevrijwaard worden.

Het vuur in de woning in de Courtoisstraat brak rond 23.00 uur uit en bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer zette twee brandladders in en viel de brand ook langs de binnenzijde aan. Uiteindelijk kostte het de brandweerlui ongeveer 45 minuten om het vuur volledig te doven. De schade aan de woning is wel aanzienlijk, zodat die minstens tijdelijk onbewoonbaar is, maar de aanpalende woningen bleven gevrijwaard. Gewonden vielen er bij de brand niet, de bewoners hadden het pand tijdig kunnen verlaten. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar van kwaad opzet zou geen sprake zijn.