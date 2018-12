Woelige eerste gemeenteraad voor burgemeester Moureaux Oppositie gooit dossier sans-papiers met kracht op tafel Jasmijn Van Raemdonck

05 december 2018

23u09 0 Brussel De nieuwe gemeenteraad in Molenbeek is nog maar net ingezworen, maar werd meteen geconfronteerd met een van de meest prangende vraagstukken van de jongste weken: de uithuiszetting van de sans-papiers uit het Bacardi-Martinigebouw. Qua vuurdoop kon het tellen voor burgemeester Catherine Moureaux.

De eerste gemeenteraad onder burgemeester Catherine Moureaux bracht een tweehonderdtal mensen op de been. Voor zij die het Karreveldkasteel binnen mochten, werden de aanwezigen eerst gefouilleerd door de politie, die met honden toezag op het rustige verloop van de avond. Niet alleen familie en vrienden van de nieuwe gemeenteraadsleden waren woensdagavond aanwezig, ook een hoop sans-papiers stonden weer op post. Toen de nieuwe gemeenteraadsleden en schepenen de eed aflegden, stonden zij buiten te zingen voor solidariteit.

De linkse oppositie zag meteen de kans om zich te profileren als verdediger van de sans-papiers, die sinds 21 oktober het pand in de Vandenboogaerdestraat bezetten. PTB/PVDA en Ecolo Samen vroegen de nieuwe burgemeester uitdrukkelijk om alle mogelijke middelen in te zetten om de sans-papiers te beschermen. Dat ontaardde in een hevige discussie tussen oppositie en meerderheid.

De koudste periode van het jaar

Volgens de oppositie doet Moureaux immers te weinig om de uitzetting van de sans-papiers te voorkomen. “Negentig kwetsbare mensen dreigen in de wintermaanden op straat te belanden”, gooide Dirk De Block (PTB/PVDA) op tafel. “Wij eisen dat de burgemeester een alternatief onderkomen aanbiedt nog voor de uitzetting een feit is.” Nog volgens de oppositie zou Moureaux de uitzetting zo snel mogelijk willen uitvoeren, en zou ze haar agenten tot drie keer toe naar het bezette pand gestuurd hebben om de sans-papiers onder druk te zetten. Het college en de gemeenteraad werd dan ook gevraagd om de uitzetting niet te steunen, maar om menselijk te handelen in de koudste periode van het jaar.

Tirade

Tegen dat uitzettingsbevel werd overigens ook verzet aangetekend. Daar zal op 13 december — de voorziene datum van de uitzetting — ook over beslist worden. De Block vroeg daarom uitdrukkelijk om met die uitzetting te wachten tot de rechter een beslissing genomen heeft.

Moureaux liet maandag al weten dat zij er alles aan zou doen om de sans-papiers deze winter in het gebouw te kunnen houden — een standpunt dat ze op de gemeenteraad nog altijd verdedigde. “Ik heb als burgemeester van in het begin mijn volledige aandacht op dit dossier gericht”, klonk het. “En zoals ik herhaaldelijk gezegd heb: wij gaan álles doen om deze mensen een dak boven het hoofd te bieden.” Al benadrukte ze ook dat de situatie niet simpel is. “De eigenaar van het gebouw (die de sans-papiers weg wil, red.) is volledig in zijn recht.”

Maar dat antwoord was niet afdoende voor De Block, waarop er vurig over en weer geroepen werd. “Er werd geen concreet antwoord gegeven op mijn vraag of u de uitzetting zal uitstellen tot na de beslissing van de rechter”, aldus De Block. Waarop Moureaux hem erop wees dat zijn spreektijd voorbij was, en de oppositie een tirade lanceerde. Desondanks bleef een concreet antwoord van Moureaux uit. Wordt vervolgd.