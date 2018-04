WK voetbal gooit roet in het eten GEEN CITY PARADE DIT JAAR WOUTER HERTOGS

16 april 2018

02u36 0 Brussel Slecht nieuws voor alle feestvarkens. Er komt dit jaar dan toch geen City Parade door Brussel. Reden? Het WK voetbal. "Volgend jaar zijn we er terug. In Brussel of elders", aldus de organisatie.

23 juni 2018. Elke festivalganger had de datum al met rood aangestipt in zijn agenda. Er mag echter een kruis doorgehaald worden. Het bekende dancefestival gaat immers niet door. Een ander feest heeft voor de anticlimax gezorgd. Net op 23 juni speelt België om 14 uur tegen Tunesië in de poulefase van het WK voetbal. Net zoals op de voorbije tornooien betekent dit grote schermen, vurige fans en veel alcohol. Jammer genoeg houdt het ook in dat de ordediensten en stadsdiensten ook overuren moeten kloppen om alles in goede banen te leiden.





Complicaties

Vorig jaar vond het festival plaats in de schaduw van het Atomium. Dit jaar wilde de organisatie iets speciaals doen en het centrum van onze hoofdstad aandoen. Een speling van het (voetbal)lot besliste er anders over. "Het organiseren van de City Parade op de openbare weg vraagt heel wat inspanningen van verschillende stadsdiensten en de ordediensten", aldus organisator Claude Van Cools. "De vele grote schermen voor het WK zorgen dan ook voor complicaties. Daarom lijkt het ons beter om een jaartje over te slaan." Op sociale media opperden vele feestgangers al om het festival dan maar wat later in de zomer te houden. Dit idee ketst de organisatie echter resoluut af. "Dan zouden we in het vaarwater van andere festivals terechtkomen en dat kan niet de bedoeling zijn", verduidelijkt Van Cools.





Volgend jaar wél

Uitstel zorgt echter niet ovoor afstel. De organisatie liet weten dat op 22 juni 2019 de volgende - 18de ondertussen- editie van het festival is. Of dit ook in Brussel zal doorgaan laat de organisatie in het midden. Een WK voetbal is er dan alvast niet. "Terug naar de bron gaan we dan. Back to the roots. Een City Parade in het centrum van een stad", klink het, "We staan met verschillende steden in contact voor de volgende editie."





Bij de feestgangers heerst ontgoocheling maar ook begrip. Opvallend is wel dat velen een terugkeer naar Luik voorstellen. "Luik is een van de hoofdkandidaten al wordt een Vlaamse stad ook niet bij voorbaat uitgesloten als locatie", houdt de organisatie de boot af. Afspraak op 22 juni 2019.