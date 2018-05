Witte mars voor overleden tieners 14 mei 2018

02u37 0 Brussel Een vijftigtal vrienden en familie van de overleden Ouassim Toumi en zijn vriendin Sabrina kwamen de straat op in een witte mars. Het koppel kwam één jaar geleden om het leven na een politieachtervolging.

Volledig in het wit gekleed en met een witte bloem in de hand stapten de mars vanaf de Baljuwtunnel richting Poelaertplein. Daar botsten een jaar geleden de 24-jarige Ouassim en 20-jarige Sabrina met hun motor frontaal tegen een politiecombi na een wilde achtervolging. De politiecombi probeerde volgens de vaststellingen van de politie en het parket het koppel af te remmen. Maar de familie gelooft die versie van het verhaal niet. "Ooggetuigen beweren dat de combi opzettelijk de straat blokkeerde", zegt Samira, de tante van de overleden Sabrina. "Het gerecht maakt zich blind voor de tegenstrijdigheden en laat ons in de steek." Met de mars roept de familie op om het dossier te herbekijken. (DCFS)