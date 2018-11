Winterpret volledig in teken van gastland Finland Freya De Coster

12 november 2018

15u16 0 Brussel De magie van Finland palmt deze kerstmaanden Winterpret in. Voor de 18e editie strijkt ‘The Dome’ neerop de Anspachlaan, een gigantische Winterse iglo met audiovisuele voorstelling op 360° en kunnen toeschouwers het Noorderlicht aanschouwen op de binnenkoer van de Grote Markt.

De koude maanden komen eraan en die luiden de komst van het Winterse festival Winterpret in de Brusselse hoofdstad. Van 30 november tot 6 januari ontpopt het centrum zich tot een markt met 250 gezellige chalets, een immense kerstboom vol kerstverlichting en allerhande folkloristische attracties.

Dit jaar treedt niet minder dan het land van de Kerstman, Finland op als gastland. Vijf weken lang zal de Finse regio Kainuu het land vertegenwoordigen in het Finse dorp op de Auguste Ortsstraat. “Bezoekers kunnen genieten van onze lokale producten, zoals verse glühwein op basis van bessen en verse vis ”, zegt de Finse ambassadeur. “We brengen de Finse folklore naar Brussel in een heus dorp, met als kers op de taart ‘het huis van de stilte. Dit houten microhuisje is zo groot als een parkeerplaats en drie meter hoog. Hier kunnen bezoekers een virtuele reis maken in de volle natuur van het Hossa National Park.” Op de binnenkoer van het Stadhuis wordt een spectaculaire lichtshow vertoond van het bekende Noorderlicht.

Naast de traditionele chalets, kerst-en lichtshow en overdekte schaatsbaan, zijn er ook tal van nieuwigheden. De grootste attractie is ongetwijfeld ‘The Dome’. De magische en reusachtige koepel toont filmvoorstellingen, optredens en voorstellingen op 360°. Net als voorgaande jaren wordt ook de feestelijke straatverlichting uitgebreid naar 13 nieuwe straten en een nieuw lichtspektakel wordt geprojecteerd op zowel de Sint-Katelijnekerk en de Viage. Op vrijdag 30 november gaat de inhuldigingsshow van Winterpret gepaard met een heuse Bike Parade. De parade wordt een mix van dansen en wonderbaarlijke creaties op de fiets en geeft een voorsmaakje van het evenement van 2019, namelijk de Ronde van Frankrijk. Die start in Brussel en viert zo de 50e verjaardag van Eddy Merckx’ overwinning.

Ook Winter Pop keert terug. Het mobiele winterdorp werd vorig jaar gelanceerd en trekt naar de Brusselse buitenwijken. Zo wil de stad ook het wintergevoel buiten de stadskern introduceren. “Vier weekends lang trekken we naar Neder-Over-Heembeek, het Ambiorixsquare, Laken en voor het eerst ook de Marollen”, zegt schepen Lalieux. “Vorig jaar pootten we in Haren neer, maar we vonden geen vereniging om zich mee te engageren voor Winter Pop. Dit jaar zal het dorp te vinden zijn op het Kapelleplein.”

Winterpret start op 30 november en eindigt op 6 januari.