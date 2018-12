Winterplan van Samusocial begin 2019 op volle capaciteit DBS

28 december 2018

14u04 0 Brussel Het Winterplan van daklozenorganisatie Samusocial zal in de eerste dagen van 2019 op volle capaciteit draaien. Momenteel zijn er al 908 bedden ter beschikking en begin januari zullen alle 1.200 opvangplaatsen voor daklozen beschikbaar zijn dankzij de opening van een nieuw centrum in Evere met 300 plaatsen.

“De opvang zat al vol tijdens de kerstperiode, maar in de komende periode wordt het iets minder koud met positieve temperaturen. Daarom maken we ons nog niet te veel zorgen. Bovendien openen we begin januari een nieuw centrum in Evere dat goed is voor 300 plaatsen”, vertelt Samusocial-woordvoerster Marie-Anne Robberecht. Vanaf dan draait de winteropvang van Samusocial op volle capaciteit en zijn 1.200 bedden beschikbaar voor daklozen die de koude nachten niet op straat wil doorbrengen.

Het quotum van de asielaanvragen dat ingevoerd werd door Theo Francken was ook bij de Brusselse daklozenorganisatie voelbaar. “Tijdens die periode merkten we dat we meer mensen die asiel aanvragen in onze centra hadden. Dagelijks vingen we ook één à twee families op die nog geen asiel konden aanvragen. Nu zijn we niet meer getroffen door die problematiek”, stelt Robberecht.

De transitmigranten worden opgevangen door het Burgerplatform voor de steun aan vluchtelingen in hun opvangcentrum Porte d’Ulysse in Haren.