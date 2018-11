Winterplan richt zich op onzichtbare daklozen WHW

15 november 2018

18u00 0 Brussel Samusocial heeft donderdag het Winterplan voor daklozen geactiveerd. Er zijn deze winter 600 tot 800 extra slaapplaatsen voor daklozen gereserveerd. Ook zal er nog meer gezocht worden naar daklozen die zich niet spontaan aanbieden.

De 800 extra plaatsen zullen gradueel beschikbaar worden gesteld in drie centra. Driehonderd plaatsen voor de meest kwetsbaren mensen komen er in het gebouw aan de Poincarrélaan, dat ter beschikking wordt gesteld door het Brussels gewest en waar heel het jaar door al 110 plaatsen ter beschikking zijn. In een gebouw van het OCMW van de stad Brussel in de Koningsstraat komen nog eens 200 plaatsen voor de opvang van gezinnen, en in een derde gebouw komen tot 300 plaatsen voor alleenstaande mannen.

Mobiele teams

De minder zichtbare daklozen zullen met mobiele teams opgespoord worden, ook ‘s nachts. “De bedoeling is dat zij in een week tijd de 19 gemeenten van Brussel doorkruisen. Zo zullen ze de meer verborgen daklozen kunnen vinden of kennis maken met daklozen die door de burgers gesignaleerd worden”, klinkt het bij Samusocial-woordvoerster Marie-Anne Robberecht.

De centra mobiliseren bij de start van het Winterplan een honderdtal helpende handen, waaronder maatschappelijk assistenten, opvoeders, sociale werkers, verpleegkundigen, psychologen, hulpverpleegkundigen, nachtwakers, deurwachters en keukenhulpen. Zij moeten ervoor zorgen dat de daklozen in de centra ook verzorging en psychologische en sociale bijstand krijgen.