Winteropvangcentra sluiten de deuren 28 april 2018

02u40 0

Het opvangcentrum voor daklozen in Haren sluit maandag definitief de deuren. Het centrum bleef dit jaar een maand langer open, door de uitzonderlijk strenge winter. In totaal bood de organisatie zo'n 700 daklozen en vluchtelingen een warm bed aan. Ook bij de daklozenopvang Le Chauffoir liep het winterplan op zijn einde. De opvang kreeg zo'n 15.000 gasten over de vloer. Zij konden overdag rekenen op een warme maaltijd en een koffie. De Schaarbeekse winteropvang wordt georganiseerd door het OCMW in samenwerking met Het Rode Kruis en de Schaarbeekse Haard. In November opent de opvang opnieuw haar deuren. (DCFS)