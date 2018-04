Winkeliers dumpen afval tijdens 'Plastic Attack' 09 april 2018

In de AD Delhaize op de Anschpachlaan vond zaterdag de eerste Plastic Attack plaats. Wie zijn inkopen ging doen, stripte de boodschappen volledig van het plastic en kon het achterlaten in een kartonnen doos aan de ingang van de supermarkt. Op die manier wilden ze de vervuiling van overbodig afval aankaarten."Met drie personen verzamelen we al snel twee volle vuilniszakken afval per week, dat we eigenlijk gemakkelijk kunnen vermijden", zegt inwoner John Wubbe. "Maar in een grootstad als Brussel is het bijna onmogelijk winkels te vinden waar niet alles voorverpakt is. Met als gevolg dat je ook op straat enorm veel zwerfvuil tegenkomt."





Delhaize was voorbereid op de actie. Aan de ingang plaatsten ze een kartonnen doos en ze deelden katoenen, herbruikbare zakken uit. "Ook Delhaize wil plastic zoveel mogelijk bannen en ondernam al enkele initiatieven", zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. "Alle bio-groenten komen bijvoorbeeld niet meer in plastic toe. Zo besparen we 15 ton plastic per jaar." Toch waarschuwt de keten dat plastic een belangrijk blijft. "Het beschermt voedsel tijdens het transport, houdt het langer houdbaar en er staat bovendien belangrijke info op, zoals de houdbaarheidsdatum." (DCFS)