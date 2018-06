Winkeldief 'om kind eten te kunnen geven' 22 juni 2018

02u49 0

"Mijn vierde kind wordt binnenkort geboren en ik zou er graag bij zijn", klonk het verweer van een Poolse winkeldief. De man kreeg eerder een effectieve celstraf van 10 maanden voor het stelen van 3 scheerapparaten uit een Carrefour. Hiertegen tekende hij verzet aan. "Mijn kinderen zitten in Polen, maar ik heb geen geld om hen te onderhouden. Zo kon ik de melk van de jongste niet betalen. Daarom wilde ik de buit later doorverkopen in de buurt van het slachthuis van Anderlecht", legde hij zijn motief uit. De rechter had geen oren naar zijn uitleg en bevestigde het vonnis. (WHW)