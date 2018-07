Winkeldief betrapt met condooms, glijmiddel en ... kousen 16 juli 2018

Een 48-jarige man uit Elsene werd donderdagnamiddag rond 17.30 uur betrapt bij een winkeldiefstal in de Carrefour Market in Kessel-Lo bij Leuven.





De man had een winkeltas volgeladen met condooms, glijmiddel en ... kousen. Hij schoof de tas voorbij een poortje achter de kassa en legde er zijn jas over. De man laadde nog vier elektrische tandenborstels in een lederen tas en passeerde de kassa zonder te betalen. De winkeldetective hield hem tegen. De verdachte ontkende dat hij een winkeldiefstal had gepleegd, maar het parket besloot hem onmiddellijk te dagvaarden in toepassing van het snelrecht.





De veertiger moet in augustus voor de rechter verschijnen. Wat hij precies met die kousen van plan was, is niet duidelijk. (ADPW)