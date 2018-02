Winkelbedienden Spar verjagen overvallers 12 februari 2018

Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben vrijdagmiddag geprobeerd om een hold-up te plegen op een Spar Express-winkel op de Alsembergsesteenweg. De overvallers werden echter zonder buit verjaagd door de winkelbedienden.





De feiten speelden zich vrijdagmiddag tijdens de openingsuren in het warenhuis Spar Express in Ukkel af. Gemaskerd en gewapend met pepperspray en een vuurwapen bedreigden twee mannen de kassierster. Zij probeerde de twee overvallers weg te jagen met een staaf waarmee de boodschappen van de klanten op de boodschappenband gescheiden worden, maar slaagde daar niet in. Toen één van de twee overvallers haar probeerde aan te vallen, liep ze weg. Daarop trachtten de mannen met de kassa aan de haal te gaan, maar de eigenaar van de winkel probeerde dat te voorkomen door hen met den fles aan te vallen. Hij kreeg daarbij pepperspray in het gezicht, waarna de dieven het op een lopen zetten. Ze konden geen buit maken.De politie probeert via camerabeelden en getuigenissen de identiteit van de overvallers te achterhalen. (RDK)