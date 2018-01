Wildparkeerders heersen op Jacques Franckplein BUURT EIST STAPPEN VAN GEMEENTE OM OVERLAST IN TE PERKEN FREYA DE COSTER

24 januari 2018

02u32 0 Brussel Foutparkeerders maken het de laatste dagen wel erg bont op het Jacques Franckplein. Door werken ligt het plein, net als het Sint-Gillisvoorplein open en is er veel minder ruimte om je wagen kwijt te geraken. Dat gegeven beschouwen heel wat automobilisten als een vrijgeleide om in het wilde weg hun auto achter te laten. De buurt is de overlast beu.

Het is erg gesteld met de foutparkeerders van het Jacques Franckplein aan de Hallepoort in Sint-Gillis. Tientallen parkeren er hun wagen op de werf, of laten hun auto op de stoep achter. Het probleem ergert de buurtbewoners zo erg, dat ze zaterdag hun beklag deden op de bijeenkomst over de werkzaamheden met de gemeente. "Ze beloven ons een groene ruimte met minder verkeer, maar de zone is een grote parking geworden", briest een inwoner gefrustreerd.





Geen alternatieven

Zowel het Jacques Franckplein en het Sint-Gillisvoorplein enkele honderden meters verderop, als de Vorstsesteenweg en de Andennestraat zijn deels afgesloten waardoor het aantal parkeerplaatsen drastisch is gedaald. "Bovendien voorziet de gemeente geen alternatieven. Veertig minuten lang heb ik rondgereden op zoek naar een plekje, met een huilende en hongerige baby in de auto", vertelt een andere vrouw. "De gemeente heeft hier duidelijk niet fatsoenlijk over nagedacht. Geen wonder dat chauffeurs hun auto schaamteloos op de stoep en de werf achterlaten." De buurtbewoners eisen dat de stad actie onderneemt tegen de wildparkeerders.





"We hebben bouwheer Beliris alvast op de hoogte gebracht van het probleem", reageert Cecile De Geest, woordvoerster van de gemeente Sint-Gillis. "Het plein ligt er momenteel als een werf bij en de werken zijn nog volop aan de gang. Obstakels als hinderpaaltjes op bloembakken zijn nog niet geïnstalleerd, waardoor de autobestuurders gemakkelijk de werf kunnen oprijden. Vooral in het weekend en 's ochtends zorgt dat voor overlast. Beliris onderzoekt momenteel hoe ze het gebrek aan parkeerplaatsen kunnen opvangen en eventueel compenseren."





Extra controles

Verder schakelt ook de gemeente een versnelling hoger. "Hoewel we geen extra controles hebben aangevraagd, patrouilleren de stadsdiensten en politieagenten regelmatig om foutparkeerders te betrappen. En zodra de werkmannen op de werf van start gaan, reppen de meeste autobestuurders zich uit eigen beweging weg. Wie zijn auto toch niet verplaatst, wordt weggesleept." De gemeente benadrukt dat het probleem van de wildparkeerders geen effect heeft op de werf zelf. De werkzaamheden gaan door zoals gepland. In juni 2018 zou het vernieuwde Jacques Franckplein af zijn.