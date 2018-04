Wijzigingen in renovatiewerken Hallepoort 04 april 2018

02u27 0 Brussel De planning van de renovatie aan de Hallepoort is gewijzigd. De rechterrijstroken gaan later open dan voorzien. Brussel Mobiliteit verzekert wel dat er geen sprake is van vertraging.

Momenteel mogen automobilisten in beide richtingen enkel op de linkerrijstrook rijden. Begin deze maand zou de omwisseling gebeuren, waarbij de rechterrijstroken worden geopend, maar door technische moeilijkheden vindt de switch later plaats. "De wisseling is uitgesteld tot na 19 augustus", legt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit uit. "Tijdens de kermis, van 13 juli tot 19 augustus gaan de linkerrijstroken ook 's nachts open. Deze zijn momenteel tijdens de nacht gesloten. Na 19 augustus sluiten de linkerbaanvakken en zullen automobilitisten over de rechterrijstroken moeten." De planningswijziging geeft arbeiders de tijd om de technische mankementen op orde te krijgen. "De werken geraken hierdoor niet achter op schema. De einddatum blijft hetzelfde, begin 2019 opent de tunnel weer", aldus Paemen. (DCFS)