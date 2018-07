Wijkcommissariaten brengen politie dichter bij burger 05 juli 2018

02u37 0 Brussel Sint-Jans-Molenbeek is twee wijkcommissariaten rijker. Eentje op de Koolmijnenkaai aan het kanaal, het tweede op De Rooverelaan, vlak bij het Marie-Josépark. "De contacten met de bewoners moeten aangescherpt worden", klinkt het.

"De wijkcommissariaten Kanaal en Marie-José moet de politie dichter bij de burger brengen en zorgen voor een betere dienstverlening", zegt Carla Scarlata, directeur van de afdeling Sint-Jans-Molenbeek. "Hierdoor kan er sneller ingespeeld worden op eventuele samenlevingsproblemen en ontstaat er vertrouwen. Verder zijn de wijkinspecteurs beter bereikbaar. Zo beschikt elk over een eigen telefoonnummer en e-mailadres. Die gegevens zullen via een brochure verspreid worden."





Verhuis

Dankzij de twee nieuwe commissariaten is de politie overal aanwezig in de gemeente. "Elke wijk beschikt nu over een commissariaat", gaat Scarlata verder. Om de wijkcommissariaten te realiseren, verhuisden de jeugdbrigade en de recherche naar het gerechtelijk gebouw in de Landmeterstraat.





Te klein

"Daarnaast wilden we zoveel mogelijk decentraliseren", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van de politiezone. "De agenten die de Marie-Joséwijk bedienen, zaten tot nu toe in het commissariaat Mettewie. Dat was veel te klein voor 60 personen." In het nieuwe commissariaat Marie-Jose werken nu 29 mensen, in commissariaat Kanaal zijn dat er 42.





(VDBS)