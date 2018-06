Wijk en school nemen buskruitfabriek in GERENOVEERDE HAGELTOREN HEEFT NIEUWE BESTEMMING FREYA DE COSTER

26 juni 2018

02u45 0 Brussel Na een renovatieperiode van twee jaar heeft de hageltoren in de Fabrieksstraat ook eindelijk een nieuwe bestemming gekregen. De historische site werd, als onderdeel van het wijkcontract Bloemenhof, opgeknapt tot school- en wijkinfrastructuur.

Aan de buitenzijde toont de site in de Fabrieksstraat nog altijd een 19de-eeuwse buskruitfabriek, maar binnenin vind je voortaan het moderne sport- en cultuurcentrum Hageltoren. Na jarenlange leegstand werd de site gerenoveerd door de stad Brussel, met als resultaat een gedeelte voor de school, en een gedeelte voor een wijkcentrum. Met een gloednieuwe spektakelruimte, een foyer in de kelder, een sportzaal en een polyvalente zaal voor onder meer optredens, nodigt het nieuwe centrum de buurt uit om te genieten van allerhande activiteiten.





"Geen locatie onbenut laten"

"In Brussel - en zeker in de wijk Bloemenhof - mogen we echt geen enkele locatie onbenut laten", zegt schepen van Stedenbouw en Erfgoed Geoffroy Coomans de Branchène. "Het was noodzakelijk om de hageltoren niet alleen te renoveren, maar ook om de hele site weer in gebruik te nemen."





De oude buskruitfabriek werd in 1898 gebouwd, maar was in de loop der jaren in verval geraakt. In het 46 meter hoge gebouw werden vroeger loden jachtkogels gemaakt, en de site werd ook vaak gebruikt als schietveld - wat de toren zijn bijnaam gegeven heeft. In 1962 geraakte de fabriek helemaal in onbruik, waarna het gebouw opgenomen werd als cultureel erfgoed. In eerste instantie leek het erop dat de renovatie van de hageltoren niet opgenomen zou worden in het wijkcontract, tot de stad Brussel door het wegvallen van een ander project plots 3,6 miljoen euro ter beschikking had. Na twee jaar renovatiewerken opende het centrum dan afgelopen zondag feestelijk de deuren.





Gezonde schoolomgeving

"Het complex heeft meerdere doelen", zegt schepen van Stedelijke Herwaardering Clémentine Barzin, de opvolgster van Ans Persoons, die oorspronkelijk haar tanden in het dossier zette. "Jongeren krijgen een eigen, kwaliteitsvolle infrastructuur met topactiviteiten. Maar het complex krikt ook de waarde van de buurt op, en brengt meer groen in de wijk. Bovendien is het een gezonde schoolomgeving om les in te krijgen." Want niet alleen de buurt profiteert van het nieuwe complex. Ook de leerlingen van het Franstalige De Mot-Couvreur-instituut krijgen les op deze unieke locatie. De school krijgt er vijf extra klassen, een leraarskamer, een secretariaat, een bibliotheek en een sportzaal. Die laatste mag ook na de schooluren door de sportverenigingen gebruikt worden. Het hele project heeft uiteindelijk 7,5 miljoen euro gekost.