Wie zien we daar voorbij sluipen? Zeldzame boommarter gespot in het Zoniënwoud

09 april 2019

16u05 0 Brussel Een boommarter heeft zijn weg weer teruggevonden naar het Zoniënwoud. Een camera van Natuurpunt kon het diertje op 21 maart op beeld vastleggen.Een belangrijke vaststelling, omdat de aanwezigheid van boommarters een goede graadmeter is voor de kwaliteit van het bos. De laatste boommarter werd in 2017 dood aangetroffen in Ukkel.

Het kleine roofdier is gezien op enkele honderden meters van het ecoduct ‘Groenendaal’, dat sinds 2018 dient als oversteekplaats voor dieren over de Brusselse Ring. Het ecoduct is een initiatief van het Life+ OZON-project die vooral sterk de versnippering van het Zoniënwoud tegengaan. Boommarters houden van volgroeide, gemengde bossen. De aanwezigheid van de boommarter is dus de grootste bevestiging van hun project.

Geslacht en leeftijd onbekend

De camerabeelden konden wel niets aantonen over het geslacht of de leeftijd van het roofdier. Hierdoor is het ook niet zeker of het dier gewoon rondzwerft of effectief in het Zoniënwoud woont. Boommarters kunnen zeer grote afstanden overbruggen, soms tientallen kilometers ver. De toekomst zal uitwijzen of de boommarter zich daar gevestigd heeft en of hij ook aan gezinsuitbreiding doet.