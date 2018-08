Wie zag 62-jarige André Martel? 22 augustus 2018

02u32 0

De politie is op zoek naar André Martel. De 62-jarige man verliet op dinsdag 14 augustus zijn woning in de Veeweidestraat in Anderlecht. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. André Martel is 1.70 meter groot en struis gebouwd. Hij heeft kort grijs haar en is kalend. Hij heeft een grijze baard en twee tatoeages op de linkerarm: een wolvenkop en een tijgerkop. Op de rechterschouder heeft hij een tatoeage van een hart, een vogel en de naam Marie-Paule. Gewoonlijk, draagt hij een donkere polo, een jeans, witte baskets en een pet van het merk Adidas. Wie André gezien heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu. (DCFS)