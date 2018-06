Wie wil er snoepjes verkopen in Josaphatpark? 14 juni 2018

02u42 0 Brussel De gemeente Schaarbeek heeft een opmerkelijke oproep gelanceerd. Er wordt immers een uitbater gezocht voor het gekende snoepwinkeltje in het Josaphatpark.

Voorlopig kunnen zoetekauwen zich nog helemaal laten gaan in het Josaphatpark, waar je in de kiosk aan de Ezelspaddock popcorn, snoep en drankjes kan kopen. Maar niet lang meer, want de uitbater houdt het in december voor bekeken. Daarom lanceert de gemeente een oproep naar nieuwe uitbaters. "Tot 10 augustus mogen kandidaten hun project voor de snoepwinkel indienen", zegt Régine Salens van de gemeente Schaarbeek. "Het schepencollege zal dan finaal de nieuwe uitbater aanduiden." Wie het haalt, zal de kiosk vanaf 9 januari voor een periode van negen jaar huren.





(DCFS)