Wie vermoordde Paul-André (76)? PARKET DOET ULTIEME POGING OM COLD CASE UIT 2014 OP TE LOSSEN SILKE VANDENBROECK

30 mei 2018

02u49 0 Brussel Het parket doet een oproep naar getuigen die meer weten over de onopgeloste, bizarre moord op de 76-jarige Paul-André Vanderperren uit Jette. De moord dateert van 2014. Zowel het parket als buurt hopen antwoorden te vinden.

Paul-André Vanderperren kreeg op zondag 14 december 2014 een kogel door het hoofd in de Clos 't Jaegerke. Een voorbijgangster vond de oudere man die avond om 20.30 uur op het voetpad op enkele tientallen meters van zijn huis. Vanderperren was die avond, zoals hij wel vaker deed, naar de wedstrijd van RSC Anderlecht gaan kijken in café Mercure om de hoek. Na de wedstrijd keerde hij te voet terug naar huis, maar om een nog onbekende reden werd hij koelbloedig neergeschoten.





Executie

Zowel het parket als de buurtbewoners tasten na vier jaar nog steeds in het duister. Tot nu toe werd nog niemand gearresteerd voor de moord en ook over het motief bestaat nog steeds onduidelijkheid. "Alles wijst op een executie of afrekening", zegt Denis Goeman van het Brussels parket. "We zijn tot de vaststelling gekomen dat de man geen geld of familiale problemen had. Het ballistisch onderzoek naar de kogel leverde ook niets op." Toch gaat het onderzoek verder. "We gaan uit van enkele pistes", zegt Goeman. "Een eerste optie is dat de dader zich heeft vergist en de verkeerde persoon heeft vermoord. Een andere piste is dat het om een inwijdingsritueel zou gaan, waarbij de dader zich moest bewijzen om te mogen toetreden tot een bende. Beide pistes hebben helaas nog niets opgeleverd."





De feiten speelden zich af voor het huis van Marcel Boghmans. "Ongelooflijk dat het al vier jaar geleden is, het lijkt dat het gisteren gebeurd is." De 75-jarige buur herinnert zich de gebeurtenis nog heel goed. "Ik hoorde opeens een knal. Eerst dacht ik aan een voetzoeker, maar even daarna hoorde ik de ziekenwagen. Toen ik buiten ging kijken, zag ik Paul-André op het voetpad liggen. Ik dacht dat hij gevallen was. Maar toen ik de plas bloed zag liggen, wist ik dat het ernstiger was.





Drugs

Borghmans hoopt dat er met de oproep van het parket eindelijk antwoorden zullen komen. "Dit was zo'n absurde moord. Paul-André was een aardige man en had met niemand problemen. In de buurt worden wel eens drugs verkocht, dus misschien had hij iets gezien wat hij niet mocht zien."





Volgens Gael Nester, een andere buurtbewoonster, gaat het met de vrouw van Vanderperren niet zo goed. "Sinds de moord is ze erg depressief. Ondertussen is haar dochter bij haar ingetrokken, omdat ze niet alleen wil wonen. Door de gebeurtenissen is ze bang dat ook haar iets zal overkomen." Wie info heeft, kan contact opnemen met de federale politie op het nummer 0800/30.300.