Wie heeft Sirine (15) gezien? Meisje vertrok naar school, maar kwam nooit aan

07 april 2019

14u50

Bron: Federale politie, Belga 613 Brussel Vrijdagochtend vertrok de 15-jarige Sirine Van Damme naar school, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. De politie verspreidt daarom, op vraag van het Brusselse parket en in samenwerking met Child Focus, een opsporingsbericht.

De tiener verliet vrijdag rond 8 uur haar huis in de Grootgodshuisstraat in Brussel om naar school te gaan. Daarna werd ze niet meer gezien.



Sirine is 1,75 meter lang en zwaar gebouwd. Ze heeft halflang donker haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek met een ketting aan de zijkant, een bordeauxrode top met franjes en een rugzak van het merk "Fila". Ze reist waarschijnlijk met het openbaar vervoer.



Wie Sirine Van Damme nog gezien heeft of weet waar ze verblijft, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of via Child Focus op het nummer 116 000. Een mail sturen kan via opsporingen@police.belgium.eu.