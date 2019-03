Wie heeft Pascal Otshudiema gezien? Twintiger met mentale beperking spoorloos WHW

05 maart 2019

17u26 0 Brussel De 21-jarige Pascal Otshudiema verliet op dinsdag 5 maart 2019 omstreeks 9.00 uur zijn woning in de Wauters-Koeckxstraat in Sint-Jans-Molenbeek.

Daarna ging hij naar het metrostation ‘Zwarte Vijvers’ in de Schmidtstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Pascal is 1.80 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft zwart kort haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte trui met wit-geel banden op de borst, een zwarte donsjas met kap en zwarte basket met rode zolen van het merk Nike. Hij was in het bezit van een grijze rugzak met een waterfles. De twintiger heeft een mentale handicap en weet zich niet te oriënteren in tijd en ruimte.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu..