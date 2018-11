Wie heeft Elie gezien? Freya De Coster

09 november 2018

11u33 0 Brussel De politie is op zoek naar Elie Modeste. De 38-jarige man heeft een mentale beperking en is sinds dinsdag vermist.

Omstreeks 20uur de 38-jarige Elie MODESTE de instelling “Myrtes” gelegen in de Mirtenlaan in Sint-Jans-Molenbeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Elie is zwaar gebouwd et heeft donkere ogen. Hij heeft zwart haar opgeschoren aan de zijkanten. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met lijnen op de mouwen met het opschrift “NY”, een blauwe broek met zakken en baskets.

Elie heeft dringend medische zorgen nodig. Wie Elie gezien heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of reageren via het email-adres opsporingen@police.belgium.eu.