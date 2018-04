Wie heeft deze vrouw gezien? 05 april 2018

De politie is op zoek naar de 78-jarige Nicole Quintard. Zij verliet afgelopen maandag 2 april 's ochtends haar verblijfplaats Eden, in de Tomberg in Sint-Lambrechts-Woluwe. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. Nicole Quintard is 1,50 meter groot en mager gebouwd. Ze heeft donker haar en draagt een bril. Het is niet duidelijk welke kledij ze droeg op het ogenblik van haar verdwijning. (VDBS)