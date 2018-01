Wie heeft Antonio Malisan gezien? 02u44 1 Repro Baert Marc De vermiste man.

De politie is dringend op zoek naar de Antonio Malisan. De 63-jarige man verliet op zondag 7 januari 2018 om 19.35 uur zijn rusthuis Saint-Ignace in de Limalaan in Laken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Meneer Malisan is zwaar gebouwd en is ongeveer 1.80 meter groot. Hij heeft grijs haar en draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe training, een blauw met wit gelijnde T-shirt en pantoffels. De politie hoopt de man snel te vinden, want hij heeft dringend medische zorgen nodig. Wie meer informatie heeft, of de man heeft gespot, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.





(DCFS)