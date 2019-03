Wie heeft Ahmed Kebdani gezien? WHW

07 maart 2019

18u56 0 Brussel Op woensdag 6 maart 2019 omstreeks 18u verliet de 79-jarige Ahmed Kebdani zijn woning in Eloystraat in Anderlecht. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Ahmed is ongeveer 1m60 lang en slank gebouwd. Hij heeft grijzend haar. Hij droeg vermoedelijk een donkere broek, een blauw hemd en een donkerblauwe das. Deze persoon kan een verwarde en gedesoriënteerde indruk maken. Hebt u Ahmed Kebdani nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. Ook is het mogelijk om te getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.