Wie ging op onderzoek met hoofdverdachte Nemmouche in Joods Museum? Parket meldt dat onderzoek naar aanslag heropend kan worden als er nieuwe elementen opduiken WHW

10 december 2018

13u43 0 Brussel Het gerechtelijk onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum kan steeds heropend worden als er nieuwe elementen zouden opduiken. Dat meldt het federaal parket. Zo is er nog steeds één persoon in het onderzoek die niet kon geïdentificeerd worden, de man die op 28 mei 2014 werd gefilmd in het gezelschap van hoofdverdachte Mehdi Nemmouche.

De aanslag op het Joods Museum eiste vier mensenlevens. Een stel Israëlische toeristen, Emanuel (54) en Miriam (53) Riva, en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke, en de 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni. Een week na de aanslag werd de vermoedelijke schutter opgepakt, Mehdi Nemmouche, en in de maanden nadien nog een tweede verdachte, Nacer Bendrer. In de loop van het onderzoek kwam nog een derde verdachte in het vizier van de speurders, Mounir Atallah, maar die man werd door de kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld.

Vierde verdachte

Midden januari 2015 verspreidde het federaal parket ook een opsporingsbericht voor een vierde verdachte. Daarin werd gezocht naar een man die enkele dagen na de aanslag gefilmd was in het gezelschap van Mehdi Nemmouche. In dat filmpje van amper tien seconden, dat opgenomen is door een beveiligingscamera in de Brusselse Albert II-laan op 28 mei 2014, vier dagen na de aanslag, was hoofdverdachte Mehdi Nemmouche te zien in gezelschap van een tweede man, een donkere, kale man die een sporttas droeg met daarin wellicht de wapens van Nemmouche.

Proces in januari

Die vierde man werd nooit opgepakt of geïdentificeerd. Op het assisenproces over de aanslag, dat over exact een maand van start gaat, zullen dan ook slechts twee mannen terechtstaan, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer. Op 7 januari wordt de jury uitgeloot voor het proces, dat zes tot acht weken zou duren.