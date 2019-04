Weyts haalt bushalte weg uit Brussel-Noord: "Niet wachten op toestemming Brussels Gewest” HAA TTR

12 april 2019

12u40

Bron: VRT, Belga 18 Brussel Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft De Lijn gevraagd om de bushalte weg te halen uit het station Brussel-Noord. Er komen tijdelijke haltes aan het Noordplein, in afwachting van een nieuw gebouw.

Op de ondergrondse verdieping van het Brusselse Noordstation zijn acht perrons waar bussen van De Lijn stoppen. Daar verblijven ook veel transmigranten, die door de koude wegtrekken uit het Maximiliaanpark en hun toevlucht zoeken in het station. Dat zorgt voor overlast in de vorm van afval, uitwerpselen en geïmproviseerde slaapplaatsen.

Vorig jaar liet De Lijn de halte al eens tijdelijk verplaatsen naar het Rogierplein, op vraag van de chauffeurs. Maar dat was geen ideale oplossing, bijvoorbeeld omdat de bussen stilstonden op een busstrook in de Vooruitgangsstraat. De politie dreigde toen met boetes. Na een week raakten De Lijn en het Brussels Gewest het eens over maatregelen om de toestand in het Noordstation te verbeteren en keerden de bussen terug.

Het Rogierplein is echter een heel eind verwijderd van het Noordstation. Weyts had het Brussels Gewest daarom toelating gevraagd om tijdelijke haltes aan het Noordplein in te richten. Hij wacht nu niet langer meer op antwoord en gaf De Lijn opdracht de tijdelijke haltes snel te plaatsen. “Het is ook niet duidelijk of we hiervoor nu al dan niet een vergunning van Brussel nodig hebben. Laat het ons gewoon doen”, zegt Weyts.

Nieuwe terminal

Op termijn moet er een volledige nieuwe busterminal komen buiten het Noordstation. Het budget - 2,1 miljoen euro - is al voorzien. Maar het is wachten op de bouwvergunning van Brussels.

“Ik vraag ook opnieuw om de transmigranten weg te halen uit het station”, zegt Weyts. “Die mix tussen pendelaars en transmigranten, dat moet stoppen. Maar men doet het tegenovergestelde. Er wordt een aparte ruimte voorzien voor transmigranten, waardoor er nog meer komen.”

Stakingsaanzegging

Gisteren werd de onveilige en onhygiënische toestand aan het station, gelinkt aan de aanwezigheid van transmigranten, besproken tijdens een maandelijks overlegmoment tussen directie en vakbonden. De bonden braken het overleg naar eigen zeggen vervroegd af omdat ze “niet echt duidelijke antwoorden kregen”. Er volgde een stakingsaanzegging in Vlaams-Brabant, waar ook de lijnen naar Brussel onder vallen.

“We hebben niet de intentie om onmiddellijk te gaan staken”, benadrukte vakbondsman Eddy Bronselaer van de christelijke vakbond ACV na de meeting. “We willen De Lijn en voogdijminister Ben Weyts wat onder druk zetten, zodat zij ook druk zouden uitoefenen op het Brussels gewest” om met een oplossing te komen voor de problematiek aan het Brusselse station, klonk het.

“Onze eerste bekommernis is dat onze chauffeurs op een degelijke manier hun rust kunnen nemen”, reageert Eddy Bronselaer van de christelijke vakbond. “Dit is een stap in de goede richting.”

De vakbondsman voegt er wel aan toe dat het niet voldoende is om alleen de haltes te verplaatsen. Er moet ook in de nodige accommodatie worden voorzien. Denk bijvoorbeeld aan mobiele toiletten die de chauffeurs met een loper zouden kunnen openen.

Nieuw overleg

Dinsdag is er opnieuw overleg gepland, maar vandaag heeft Vlaams mobiliteitsminister Weyts al een tijdelijke oplossing naar voren geschoven. Wanneer de tijdelijke halte op het Noordplein in gebruik zal worden genomen, is nog niet bekend.

Bij De Lijn klinkt het dat het scenario van tijdelijke haltes al op tafel lag, omdat de plannen voor een volledige nieuwe busterminal maar op langere termijn te verwezenlijken zijn. “We zitten volgende week, dinsdag, samen met de vakbonden om te bekijken hoe we dat gaan aanpakken”, aldus een woordvoerster van De Lijn. Aan vakbondszijde spreekt men alvast van “een stap in de goede richting”.