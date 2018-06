Werkzaamheden Anspachlaan gaan nieuwe fase in 05 juni 2018

02u52 0 Brussel Opgelet, want een tweede deel van de Anspachlaan wordt de komende weken onbewandelbaar. De tweede fase van de aanleg van de voetgangerszone is gisteren van start gegaan. Het stuk tussen de Kiekenmarkt en de Grétrystraat wordt onder handen genomen.

Nu de werken tussen het Brouckèreplein en de Grétrystraat op hun einde lopen, start de stad met de volgende fase, tot aan de Kiekenmarkt. Die werkzaamheden worden in twee delen uitgevoerd. "Tijdens de eerste fase wordt de centrale strook van de laan tussen de voetpaden opgebroken en opnieuw aangelegd. In de tweede fase worden de zijstroken en het voetpad aangelegd", zegt Julien Mille van de stad Brussel. De stad verzekert dat de werken geen invloed hebben op het openbaar vervoer. Voetgangers, fietsers en mensen met een mobiele beperking kunnen de straat blijven oversteken. Ook de handelaars blijven toegankelijk.





De aannemers vermoeden dat de werken zo'n zes maanden in beslag zullen nemen. "Al hangt dat natuurlijk van de weersomstandigheden af", aldus Mille. "Begin 2019 moet dit deel van de voetgangerszone klaar zijn." Tijdens het bouwverlof, van 9 tot 30 juli, wordt er niet gewerkt.





Eind mei werd het eerste afgewerkte deel van de voetgangerszone opengesteld voor het publiek. Wandelaars kunnen genieten van een autovrije boulevard, met grasperkjes en bomen. Een fout in de aanleg strooide wel even roet in het eten: de tegels waren in de verkeerde richting geplaatst, moesten opnieuw uitgebroken en heraangelegd worden. Door extra arbeiders in te zetten, werd de deadline uiteindelijk toch gehaald. (DCFS)