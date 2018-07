Werkvennootschap zoekt vijf fietsambassadeurs 11 juli 2018

De Werkvennootschap is op zoek naar vijf fietsambassadeurs. In het kader van het programma 'Werken aan de Ring' wordt namelijk ook gebouwd aan een fietsinfrastructuur in de Vlaamse rand om de fiets verder te versterken als alternatief voor woon-werkverkeer van en naar Brussel. Wie dagelijks de fiets neemt naar het werk of de auto even aan de kant wil laten voor de fiets gedurende een kleine maand komt in aanmerking. Je mag dan een van de 'ambassadeursfietsen' (drie elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en een plooifiets) testen, je deelt je fietservaringen op sociale media en je neemt iedereen mee in je verhaal. Mailen naar fietsambassadeur@werkenaandering.be. Stel jezelf kort voor en vertel waarom jij fietsambassadeur wilt worden. (DBS)