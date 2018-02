Werkstraf voor student die politie met stenen bekogelde 16 februari 2018

02u52 0 Brussel Een 22-jarige Brusselaar is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor zijn aandeel in de rellen bij de nationale betoging van 2014.

De jongeman kwam op 6 november 2014 een kijkje nemen naar de eerste nationale betoging tegen het beleid van de regering. In de buurt van het Zuidstation escaleerde de betoging en begonnen relschoppers stenen naar de ordediensten te werpen. De jonge student liet zich meeslepen en rukte stenen uit een bouwvallige woning, waarmee hij de politie bekogelde. Twee weken later werd de man uit zijn bed gelicht door de politie, nadat hij op camerabeelden herkend was. Hij moest vijf dagen in de cel doorbrengen. Hij bekende meteen alle aantijgingen. "Een jeugdzonde, waarvoor ik moet boeten", gaf hij toe tegen de rechter.





Droombaan: agent

De zaak sleepte meer dan drie jaar aan. Sinds de feiten is de jongeman op het rechte pad. Zijn droom om agent te worden -ironisch genoeg de grote slachtoffers van de rellen- kan door dit vonnis wel eens gehypothekeerd worden. Daarom had zijn advocate bij de behandeling van de zaak nog gepleit om hem de gunst van de opschorting te verlenen. Zo zou zijn toekomst op de arbeidsmarkt minder gehypothekeerd worden. "Daarvoor zijn de feiten véél te streng", drukte de rechter zijn hoop de grond in. De kans bestaat dan ook dat de jongeman beroep aantekent tegen de uitspraak. Daar heeft hij een maand de tijd voor. (WHW)