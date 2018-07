Werkstraf voor steekpartij aan ziekenbed dochter 12 juli 2018

Een man is veroordeeld tot een werkstraf van 125 uur voor slagen en verwondingen. Het 1,5 jaar oude dochtertje van de man was begin vorig jaar met een hersenvliesontsteking opgenomen in het Erasmusziekenhuis. Toen zijn ex aankwam met haar nieuwe vriend ging de man door het lint en stak zijn rivaal in de dij en de flank. De man werd vervolgd voor poging moord, omdat hij daarvoor zijn ex een bericht had gestuurd dat hij haar vriend zou neersteken als hij kwam opdagen. De rechter herkwalificeerde het naar slagen en verwondingen. "Het slachtoffer heeft de spanningen tussen beiden versterkt en uitgelokt. Het gaat om zeer zware feiten, maar gezien het blanco strafregister van de beklaagde toont de rechtbank zich mild", klonk het. (WHW)