Werkstraf voor betoger die VRT bedreigde

28 februari 2019

11u14 0 Brussel Een man uit Mechelen is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het bedreigen van de VRT. De man deed dit in de nasleep van de zogenaamde Mars tegen Marrakesh.

L.D.M. was ook aanwezig geweest op de manifestatie, maar had zich daar nog gedragen. Hij was ver weg gebleven van het tumult rond het Berlaymontgebouw en was braaf naar zijn thuisstad Mechelen teruggekeerd na afloop van de mars. Daar had hij echter op café een zevental biertjes genuttigd alvorens naar huis te gaan. Thuis heeft hij nog naar het verslag van de mars op de VRT gekeken maar dit had hij beter niet gedaan. Hij ontstak in woede en postte via zijn Facebookprofiel op de VRT-site enkele berichten. “Volgende week een verrassing voor de VRT...een bompakketje”, postte hij eerst, om daarna te schrijven dat ze een ‘bommetje in hun studio’ mochten verwachten. Nog was zijn woede niet bekoeld, want in zijn derde bericht vroeg hij zich af waar de politie bleef. “Want ik vertrek binnen tien minuutjes naar de Reyerslaan”, klonk het.

Dwaasheid is geen verschoningsgrond

De VRT had ondertussen de politie verwittigd, die zich naar zijn woning repte. “Dat was inderdaad niet slim”, gaf hij voor de rechter toe. Hij stemde in met een werkstraf. Zijn advocaat had gepleit dat de man helemaal niet de intentie had om een aanslag te plegen. “Dat de betrokkene niet echt van plan was om een aanslag te plegen, maakt weinig uit”, repliceerde de rechtbank op dit argument, “dwaasheid is geen misdrijf maar het is ook geen verschoningsgrond of verzachtende omstandigheid.”