Werkstraf gevraagd voor relschopper WHW

04 februari 2019

09u36 1 Brussel Een van de relschoppers tijdens de tumultueuze nieuwjaarsnacht in Molenbeek riskeert een werkstraf van ‘een honderdtal’ uur.

De man was niet betrokken bij de grootste onlusten waarbij een apotheek geplunderd werd en wagens in brand gestoken werden. Hij werd omstreeks 22.50 uur opgepakt - nog voor de grote rellen- omdat hij ervan verdacht werd een van de leiders en aanstokers van mogelijke onlusten te zijn. “De beklaagde hoorde bij een dertigtal jongeren die de politie in een hinderlaag gelokt hebben. Vervolgens begonnen ze projectielen naar de politievoertuigen te werpen”, aldus de procureur. Uiteindelijk kon hij overmeesterd en opgepakt worden. Op weg naar het commissariaat bedreigde hij de agenten. “Als men hoort dat ik ben opgepakt, zal de hel losbarsten in Molenbeek.” Gezien zijn blanco strafregister en om zijn toekomst op de arbeidsmarkt niet te hypothekeren, vorderde het parket slechts een werkstraf.