Werkstraf gevorderd voor man die VRT bedreigde na verslag ‘Mars tegen Marrakesh’ WHW

24 januari 2019

15u03 0 Brussel Een man die op de ‘mars tegen Marrakesh’ een verkeersbord naar de politie wierp, riskeert tien maanden cel met uitstel. Een medebetoger bedreigde uren na de betoging de openbare omroep. “Volgende week een verrassing voor de VRT... een bompakketje”, postte hij op Facebook. Hem hangt een werkstraf boven het hoofd.

L.F. uit Herenthout liet zich op 16 december gaan tijdens de zogenaamde ‘mars tegen Marrakesh’. De man - nota bene zelf een nakomeling van roma-zigeuners - gooide op de Kortenberglaan een verkeersbord naar de ordediensten. De man werd gearresteerd, maar werd niet goed geboeid waardoor hij kon vluchten. Toen hij alsnog gevat werd, kreeg hij naar eigen zeggen een ‘stevig pak slaag’ te verduren.

Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. “Er kan geen sprake zijn van weerspannigheid door geweld of een ernstige bedreiging tegenover de politie. Dat verkeersbord kon de politie nooit raken, de agenten stonden te ver.” Ondergeschikt werd een werkstraf of een straf met uitstel gevraagd. “Hou er wel rekening mee dat mijn cliënt eigenlijk al gestraft is. Hij had een neusbreuk na de hardhandige arrestatie en kon twee weken niet gaan werken”, voegde zijn advocaat eraantoe.

Bompakket voor VRT

Een tweede beklaagde moest zich voor een hele andere reden komen verantwoorden. L.D.M. was ook aanwezig geweest op de manifestatie, maar had zich daar gedragen. Hij was ver weg gebleven van het tumult rond het Berlaymontgebouw en was braaf naar zijn thuisstad Mechelen teruggekeerd na afloop van de mars. Daar had hij echter op café een zevental biertjes genuttigd alvorens naar huis te gaan. “Thuis heeft hij nog naar het verslag van de mars op de VRT gekeken. Dit beviel hem niet, waarna hij via zijn Facebookprofiel op de VRT-site enkele berichten postte”, aldus het parket.

De man was niet gediend door de verslaggeving van de openbare omroep en maakte dit wel heel duidelijk. “Volgende week een verrassing voor de VRT...een bompakketje”, postte hij eerst, om daarna te schrijven dat ze een ‘bommetje in hun studio’ mochten verwachten. Nog was zijn woede niet bekoeld, want in zijn derde bericht vroeg hij zich af waar de politie bleef. “Want ik vertrek binnen tien minuutjes naar de Reyerslaan”, klonk het.

De VRT had ondertussen de politie verwittigd, die zich naar zijn woning repte. “Dat was inderdaad niet slim”, gaf hij voor de rechter toe. Hij stemde in met een werkstraf.

Het dossier van een derde betoger werd uitgesteld naar 28 februari. Dan zullen de andere twee hun straf te horen krijgen.