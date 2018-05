Werknemer gemeente gearresteerd voor drugshandel 31 mei 2018

02u45 0

Een werknemer van de gemeente Schaarbeek is, samen met een tweede verdachte, door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor drugshandel in bende. Bovendien loopt er naar de man een onderzoek, omdat hij mensen valse verblijfsvergunningen zou bezorgd hebben. Daarvoor is de man vooralsnog niet in verdenking gesteld. De verdachten zouden zelf cannabis gekweekt hebben in plantages en die vervolgens verkocht hebben. Dinsdag vielen speurders van de politie binnen op verschillende adressen en troffen daar onder meer drugs aan. Eén van die huiszoekingen vond plaats op het gemeentehuis van Schaarbeek. Twee verdachten, E.D., een 30-jarige werknemer van de gemeente Schaarbeek, en N.M. (44) werden door de politie opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor verkoop van verdovende middelen in bende. (VDBS)