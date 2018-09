Werkloosheid blijft dalen 05 september 2018

De werkloosheid in Brussel is in augustus, net als de voorbije maanden, gedaald. Brussel telde eind augustus 91.290 werklozen: 2,9 procent minder dan een jaar geleden. Het gewest kent daarmee een werkloosheidsgraad van 16,3 procent. Daarvan waren er 8.605 jonger dan 25 jaar: het laagste aantal voor augustus sinds 1990. In zowat alle categorieën daalt de werkloosheid. Voor 50-plussers is er wel een stijging met 2,1 procent, als gevolg van de langere beschikbaarheid van oudere werknemers. Brussel kende in augstus ook een stijging van het aantal hoogopgeleide werklozen: met 1,5 procent in vergelijking met vorig jaar. Een echte reden ziet de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, die de cijfers verstrekte, niet. (WHW)