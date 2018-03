Werken Neptunium nu al vertraagd JAAR GEEN WATERPLEZIER VOOR LEERLINGEN HENDRIK CONSCIENCE FREYA DE COSTER

03u06 0 Brussel De leerlingen van basisschool Hendrik Conscience kunnen een jaar lang niet meer gaan zwemmen. Spelbreker is de renovatie van het Neptuniumzwembad. Die loopt vertraging op en het bad blijft acht maanden langer dicht dan gepland.

Plonsen, duiken en schoolslagzwemmen zit er de komende jaren niet in voor de scholieren van basisschool Hendrik Conscience. De renovatiewerken aan het oude zwembad Neptunium lopen vertragingen op. "Neptunium bestaat al 60 jaar. Het werd hoog tijd voor een grondige opfrisbeurt en daarom sloot het zes maanden geleden de deuren voor renovatiewerken", zegt Elien Deswaef van bouwbeheerder Beliris. "Het einde van de werken was gepland voor eind 2018. Dat had scholen de mogelijkheid moeten geven in januari 2019 hun zwemlessen in het splinternieuwe bad te organiseren."





Maar nu al blijkt dat die einddatum niet gehaald zal worden. "Tijdens de werkzaamheden ondervonden we problemen met de waterdichting. Het beton bleek ernstiger beschadigd dan verwacht. Daarom moet het hele waterdichtingssysteem vervangen worden", aldus Deswaef. Gevolg: de werken zullen uitlopen. Pas in september 2019 kunnen de Schaarbeekse scholieren terugkeren.





Geen tijdelijke oplossing

Hoewel de meeste scholen een tussenoplossing vonden in het zwembad van Evere of het militair zwembad van Etterbeek, had basisschool Hendrik Conscience minder geluk. "Een grote domper, we hoopten natuurlijk dat onze leerlingen al midden volgend jaar hun zwemlessen konden hervatten", zegt directeur Johan De Bus. "Maar ze zullen nog een tijd geduld moeten hebben. De meeste andere scholen vonden een alternatief, maar wij vielen uit de boot. Voor onze leerlingen is er geen plaats meer in het schema in Evere."





Niet alleen het waterplezier van de leerlingen wordt op deze manier gestolen, ook het leerplan komt in het gedrang. Al is De Bus ervan overtuigd dat de school het probleem zal opvangen. "In totaal horen kinderen gedurende de hele lagere school-periode 50 keer te gaan zwemmen. Gedurende die lessen moeten ze de juiste competenties en technieken aanleren, zoals schoolslag, crawl en watertrappelen. Aangezien onze school een volledig jaar niet in een zwembad terecht kan, zijn de sportleerkrachten druk in de weer een nieuw schema in elkaar te puzzelen. Vanaf september 2019 zullen de kinderen dubbel zo vaak naar het zwembad gaan." Ook voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar is er geen gevaar. "Hun zwemactiviteiten verliepen nog volgens het oude systeem. Zij gingen een keer per week zwemmen en hebben hun 50 lessen al gehaald." Hoe de kinderen reageren? "Eergisteren toonden de leerkrachten onze leerlingen een filmpje met de vooruitgang van het zwembad. Op die manier maken we hen enthousiast. Want binnenkort kunnen ze een duik nemen in een spiksplinternieuwe kuip, al is het met wat uitstel", lacht De Bus.