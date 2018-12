Werken in de Nieuwstraat op pauze voor eindejaarsshoppers Jasmijn Van Raemdonck

27 december 2018

16u06 0 Brussel De werken in de Nieuwstraat in Brussel staan tien dagen op pauze omdat er tijdens de eindejaarsperiode te veel shoppers rondlopen. Deze beslissing kan op steun rekenen van de handelaars in de winkelstraat.

De werken in de Nieuwstraat, die in de herfst van start gingen, worden tijdelijk gepauzeerd. Dat gebeurt tussen 21 en 31 december “aangezien de straat tijdens de eindejaarsperiode druk bezocht is”, zo besliste Beliris. Deze beslissing wordt bij de winkeluitbaters op groot applaus ontvangen. “We zijn enorm blij dat de werken tijdens de eindejaarsperiode gepauzeerd worden. Nu kunnen de klanten ten minste zonder overlast de weg naar onze voordeur vinden”, vertelt Fabrice Guglielme van de C&A.

Moeilijke maanden

De handelaars kunnen tijdens deze tien dagen even op adem komen na enkele lastige maanden. “In de weken voor Kerst was onze winkel door de werken niet altijd goed bereikbaar. Ook onze vitrine was amper zichtbaar door de vrachtwagens die voor de deur geparkeerd stonden”, verduidelijkt Fabrice. De werken in de Nieuwstraat zijn tijdens de eindejaarsperiode, die van cruciaal belang is voor de handelaars, geen cadeau. In de periode van Kerst en Nieuw draaien zij namelijk 30 tot 40% van hun jaaromzet.

“Op de tanden bijten”

Toch beseffen de handelaars dat de werken op termijn een verbetering met zich zullen meebrengen. “We moeten nu even op de tanden bijten, maar het zal hier mooi worden”, zegt de manager van de Primark. Door de heraanleg van de drukke winkelstraat en de uitbreiding ervan naar de zijstraten, komt er meer ruimte voor nieuwe horeca- en handelszaken. Rustzones met bomen en banken moeten de winkelervaring aangenamer maken. “Ook ’s nachts zal de straat gezien mogen worden dankzij de nieuwe verlichting die niet alleen de gebouwen in de spotlight moet zetten, maar vooral een sfeervolle wijk creëert waar het een plezier is om te wandelen”, aldus Beliris.

Na nieuwjaar worden de werken in de Nieuwstraat hervat. Het stuk tussen het Muntplein en de Inno moet tegen de zomer klaar zijn. De werken in het tweede deel van de straat, tussen de Inno en het Rogierplein, zullen daarna van start gaan. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2020.