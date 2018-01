Werken aan voetgangerszone Brussel gaan door zoals gepland, ondanks beroep van handelaars FT

29 januari 2018

18u33

Bron: Bruzz 0 Brussel De handelaars in het centrum van Brussel zijn niet tevreden. De werken aan de voetgangerszone, recht voor hun deur, worden niet opgeschort. Dat hadden ze nochtans gevraagd. Dat meldt Bruzz.

De Raad van State kwam vandaag met een verdict: het schorst het beroep dat verschillende handelaars in het stadscentrum van Brussel hebben aangetekend. Zij vinden de aanleg van het nieuwe wandelgebied een doorn in het oog en verwachten onder meer "ernstige gevolgen voor de lokale handel".

De winkeliersvereniging wilde een schorsing van de werken die in september vorig jaar werden aangevat. Daar gaat de Raad van State dus niet in mee. Zij vinden dat het opschorten van de werkzaamheden "de situatie van de handelaars alleen maar zou verergeren". De werken zouden dan immers een tijdlang moeten worden stilgelegd in afwachting van een uitspraak en die kan nog een hele tijd op zich laten wachten.

Volgens de Raad is trouwens niet de vergunning en de heraanleg van de straten de oorzaak van de problemen, wél het circulatieplan. Voorlopig worden de werken aan de voetgangerszone dan ook gewoon voorgezet.