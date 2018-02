Werken aan Cruyff Court begonnen 02 februari 2018

02u26 0 Brussel De infrastructuurwerken van de Cruyff Court zijn gisteren van start gegaan. De Cruyff Court wordt een ontmoetingsplaats waar kinderen uit de buurt samen veilig kunnen sporten en spelen.

"Onze droom is om de Cruyff Court op 22 maart te openen", zegt Mbo Mpenza, ambassadeur van het project.





"Dit is twee jaar na de aanslagen in Brussel en Zaventem. Daarmee laten we zien dat mensen en organisaties de sportieve krachten effectief hebben gebundeld om vanuit die gitzwarte dag met elkaar naar het licht toe te werken voor de gemeenschap in Molenbeek en voor het hele land."





"Met het veldje brengen we iets positiefs naar de wijk die het de afgelopen jaren zwaar heeft gehad. We creëren een plek waar we de jongens en meiden van Molenbeek kunnen sporten, elkaarkunnen ontmoeten en waar ze zich door middel van sport kunnen ontwikkelen", vult Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation nog aan.





