Werfkraan zorgt voor chaos op de Noord-Zuidverbinding Verschillende incidenten sturen ochtendspits in de war Jasmijn Van Raemdonck

26 november 2018

10u43 1 Brussel De combinatie van verschillende incidenten op de Noord-Zuidverbinding zorgde maandagochtend voor een chaotische ochtendspits. Voor sommige treinen loopt de vertraging op tot een halfuur.

“Door een panne aan een werfkraan die zich voordeed omstreeks 5.00 uur vanmorgen, was een spoor op de Noord-Zuidverbinding verschillende uren niet bereikbaar”, meldt de woordvoerder van Infrabel Fréderic Petit. De defecte werfkraan werd om 10.10 uur weggehaald.

Naast deze problemen, deed zich ook een technische storing voor aan de seininrichting. “Ook dit probleem werd ondertussen opgelost”, aldus Petit. De chaos was compleet wanneer nog een spoor werd versperd door een stilstaande trein.

De verschillende incidenten waren nefast voor de ochtendspits waarbij de vertragingen soms opliepen tot een halfuur. “De Noord-Zuidverbinding is het drukste knooppunt in het spoorwegennet. Een op de drie treinreizigers moet hierdoor”, vertelt de woordvoerder. De toestand is momenteel terug normaal met treinverkeer op alle zes sporen in de Noord-Zuidverbinding. “De gevolgvertragingen zullen rond de middag weggewerkt zijn”, aldus Petit.