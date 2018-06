Weinig grote schermen, véél sfeer 19 juni 2018

02u32 1 Brussel Het feest barstte overal los na de winnende wedstrijd van de Rode Duivels. Ook in Brussel-centrum, waar de grote schermen verboden waren, werd gevierd in een heus WK-dorp.

De Brusselse cafés stroomden vol tijdens de eerste wedstrijd van ons Belgische elftal. Grote schermen werden tot grote spijt van vele fans geweigerd in het centrum, en dus zochten supporters een plek in één van de vele bruine kroegen of trokken naar de grote schermen in de gemeentes, In hartje Brussel werd voor de grootste supporters een heus WK-dorp gebouwd. 300 man supporterde gisterenavond luidkeels in het 600 m2 grote oude bananenpakhuis van Chiquita op de Nieuwe Graanmarkt, waar het WK-dorp Café du Mundial was opgesteld. "In de eerste zaal creëerden we een sfeer zoals in een echt stadion", zegt initiatiefnemer Nelson. "De tweede zaal is eerder een chill-ruimte. Daar hangen supporters in de zetels." De wedstrijd werd op vijf grote schermen uitgezonden.





Voldoende beveiliging

"We hebben voldoende beveiliging voorzien", verzekert Nelson. "Bij alle matchen hebben we twee buitenwippers, en tijdens de matchen van de Duivels huren we twee extra bewakingsagenten in." Ook In de Rand werd de eerste Belgische zege uitgebreid gevierd. In Hoeilaart zakten zo honderden mensen naar het Gemeenteplein af, waar de wedstrijd op groot scherm vertoond werd. De fans konden de wedstrijd van op de terrassen van de horecazaken volgen. De gemeente besloot het scherm namelijk zo te plaatsen zodat ook de horeca-uitbaters er wel bij konden varen. Ook de komende wedstrijden van de Rode Duivels worden er op groot scherm vertoond.





