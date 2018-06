Wegverzakking in Schoolstraat 28 juni 2018

02u36 0

De Schoolstraat zal nog enkele dagen versperd zijn door een wegverzakking van vier vierkante meter. Die is ontstaan door waterinsijpeling. Vivaqua voert de nodige werken uit, maar die kunnen nog enkele dagen in beslag nemen. In tussentijd wordt het verkeer omgeleid.





(VDBS)