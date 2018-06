Weer zwaar ongeval op dodelijke baan COLLECTIEF 1030/0 EIST MAATREGELEN VOOR HAACHTSESTEENWEG FREYA DE COSTER

25 juni 2018

02u29 0 Brussel Een passagier is zaterdagnacht levensgevaarlijk gewond geraakt bij een spectaculair ongeval in Schaarbeek. Voor het collectief 1030/0 een reden om - nogmaals - een duidelijke mobiliteitsvisie van de gemeente te vragen.

Het was rond middernacht dat een auto en een taxi met een enorme knal op elkaar inreden op de Haachtsesteenweg ter hoogte van het Paul Brienzienkenhuis. In de wagen zaten vier passagiers, een van hen raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. "Hoe het ongeluk ontstond, is nog onduidelijk. Maar het lijkt erop dat de auto op de taxi is ingereden", zegt Louise Weber, woordvoerder van de politie Brussel-Noord. "Beide bestuurders werden getest op alcohol, maar geen van hen bleek positief. Of ze te snel reden, is nog niet geweten." De toestand van het slachtoffer was gisteravond nog steeds kritiek.





Journaliste

Zowel bewoners als het burgercollectief 1030/0 reageren verontwaardigd op het ongeluk, want het is niet de eerste keer dat een dergelijk schouwspel zich op de steenweg afspeelt. De Haachtsesteenweg kent een dodelijke reputatie. Zo stierf in november nog de journaliste Stephanie Verbraekel nadat ze werd aangereden door een wagen. Hoewel de gemeente Schaarbeek en het Gewest eerder spraken van een trajectcontrole, blijkt die er niet te komen. "Het was geen politieke beslissing, maar louter technisch", verduidelijkt burgemeester Clerfayt.





"Zowel het Gewest als de gemeente zijn voorstander van de trajectcontrole, maar volgens experten heeft die maatregel weinig impact op een straat als de Haachtsesteenweg. De straat heeft te veel zijstraten. Een controle over een lange afstand is niet van toepassing." Clerfayt benadrukt dat de gemeente wel trajectcontroles wil uitvoeren op de Leopold III-laan en de Lambermontlaan. Woensdag stelde hij de verkeersveiligheidsnota voor die het aantal verkeersdoden in Schaarbeek moet verminderen. Zo voert de gemeente een zone 30 in, geeft ze 800.000 euro aan de politiezones voor de verkeersveiligheid en komen er extra camera's.





Mobiliteitsvisie ontbreekt

Maar om het aantal letselgevallen echt tot 0 te herleiden, vindt collectief 1030/0 deze nota niet verregaand genoeg. "We zijn blij dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de verkeersveiligheid en zien een heleboel positieve maatregelen", zegt Eva Kongs.





"Maar er ontbreekt nog heel wat. Zo krijgt de Haachtsesteenweg geen trajectcontrole én wordt ze niet opgenomen in de zone 30. We beseffen dat de grote verkeersassen probleempunten zijn, ook omdat het Gewest mede bevoegd is. Maar er moeten toch zaken mogelijk zijn? Bovendien ontbreekt het de gemeente aan een sterke mobiliteitsvisie." Het Gewest reageert dat, hoewel de gewenste trajectcontrole geen optie is, er wel minstens zes vaste camera's zullen geïnstalleerd worden op de steenweg.