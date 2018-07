Weer veel waterellende na onweersbui 27 juli 2018

02u41 0 Brussel De plotse regenval van gisteravond zorgde voor heel wat problemen, vooral in Zaventem. Zo stond de Henneaulaan helemaal blank en liep de sporthal vol met water.

Rond 17 uur voltrokken zich enkele donderwolken boven Zaventem. Ook al was de regenbui meer dan welkom, toch veroorzaakte ze weer heel wat ellende. In de Steenokkerzeelstraat moest de sporthal heel wat water slikken, omdat er renovatiewerken zijn aan het dak. "De vloer van de sporthal stond in amper enkele minuten tijd helemaal blank", zeg schepen Erik Rennen. "De Technische Dienst was echter onbemand, dus ben ik zelf met een dweil en emmer aan de slag gegaan om het water buiten te krijgen. Gelukkig wordt er momenteel niet gesport door de herstelling van het dak"





Bij tennisclub Terza was het opeens ook alle hens aan dek, want de tennisballon dreigde helemaal in te zakken. "We hebben gelukkig kunnen vermijden dat hij helemaal is ingezakt", zegt voorzitter Luc Van Wildenrode. "Vermoedelijk is een blikseminslag de oorzaak, want de generator was stuk. Ook zat er een scheur in de ballon. We hebben dan de noodgenerator aangezet en de scheur hersteld." In de Henneaulaan stond het water op een gegeven moment maar liefst 1 meter hoog en liep het water in de huizen naar binnen. "De Henneaulaan is ons zwakste punt", zegt burgemeester Holemans. "De rivier had zijn hoogste punt bereikt en het water kon niet weg, waardoor de riolering overvol geraakte."





Ook in Brussel was er sprake van waterellende. Verschillende tunnels, waaronder de Montgomerytunnel, liepen onder. Pas om 20 uur was de hinder voorbij. (VDBS/RDK)