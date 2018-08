Weer of geen weer: Meyboom nummer 710 geplant 10 augustus 2018

02u35 0

Met het voorspelde hevige onweer hield iedereen zijn hart vast. Zou het dit jaar opnieuw lukken om de Meyboom te planten, een eeuwenoude traditie die al jaren tot een goed einde wordt gebracht? Of zou het stormweer de boom uit de grond rukken? Paniek voor niets, zo blijkt. De Buumdroegers slaagden erin om voor de 710de keer de boom op tijd te planten.





Iets voor 17 uur weerklonk luid gejoel op de kruising van de Zandstraat en de Broekstraat. De Meyboom werd er veilig en wel rechtop geplaatst. Hoewel het in de voormiddag nog krachtig regende, hadden de Buumdroegers geluk, want in alle droogte konden ze de boom planten. Traditie wil dat de Meyboom op 9 augustus vóór 17 uur geplant moet worden. Lukt dat niet, dan gaat de stad Leuven met de eer lopen. De traditie dateert van 1213, toen Brussel de strijd om de biertaksen won tegen Leuven. Sindsdien krijgt de stad het privilege om de eerste Meyboom te planten. In 1974 wisten Leuvenaars op slinkse wijze de boom te kappen en sindsdien vindt ook in Leuven een Meyboomplanting plaats. Maar voor Brussel was de buitmaking geen reden om de traditie ook in de hoofdstad niet verder te zetten. In de vroege ochtend werd de boom in het Terkamerenbos gerooid en naar de stad gedragen. In een feestelijke stoet, begeleid door de Brusselse reuzen en fanfares, reisde de boom vanaf het Stripmuseum over de Grote Markt naar de kruising. Om 16.45 uur, net op tijd, werd de boom geplant.





(DCFS)