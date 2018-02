Waterlek zorgt voor indrukwekkende fontein 10 februari 2018

02u54 1 Brussel Een waterlek heeft gisterochtend voor een metershoge fontein aan het Verboeckhovenplein gezorgd. Voorbijrijdende auto's werden gedoopt door bakken omhoogspuitend water.

Het lek ontstond om 8 uur 's ochtends, toen een aannemer tijdens werken op een werf per ongeluk een waterleiding raakte. "De straal was indrukwekkend, maar gelukkig zorgde ze niet voor grote problemen. Onze diensten kwamen snel ter plaatse en sloten de toevoer meteen af", zegt Geert De Kegel, woordvoerder van Vivaqua .





De diensten werkten de hele dag door om het lek te dichten. Enkele buurtbewoners moesten het wel een hele dag zonder water stellen.





Ook toen de sneeuw in de loop van de dag in Brussel aanzette, bleef de schade beperkt. "Omdat de temperatuur 's ochtends niet onder nul zakte, vroor het water gelukkig niet aan."





(DCFS)