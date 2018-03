Waterlek op Sint-Jobsesteenweg 12 maart 2018

02u39 0

In de Sint-Jobsesteenweg in Ukkel is zaterdag een groot waterlek ontstaan onder het wegdek. Door een breuk in de waterleiding moest een deel van de straat het de hele middag zonder water stellen. Maandag voert Vivaqua werken uit aan het wegdek. In de tussentijd blijft de Sint-Jobsesteenweg tussen de Engelandstraat en de Groelstveldlaan afgesloten in beide richtingen. Het verkeer, waaronder ook bus 60, wordt omgeleid. (DCFS)