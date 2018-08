Water staat dierenopvang aan lippen CROWDFUNDING OPGESTART VOOR AANKOOP MEDISCH MATERIAAL FREYA DE COSTER

02 augustus 2018

02u33 0 Brussel Het opvangcentrum voor wilde dieren en vogels is de wanhoop nabij. Met een crowdfungingcampagne voor medisch materiaal hoopt het centrum nog even het hoofd boven water te houden. Het centrum kan de toestroom van gewonde dieren niet meer aan en dreigt zonder middelen te vallen.

Met de aanhoudende droogte wordt het opvangcentrum voor wilde dieren en vogels overstelpt met gewonde en uitgedroogde dieren. Per dag brengen mensen zeker tien tot vijftien beestjes binnen, maar dat kan het asiel niet meer aan. Want hoewel het aantal verzorgde dieren de voorbije jaren steeds toenam, stijgen de subsidies niet mee. "De kosten voor al het medisch materiaal lopen tien keer hoger op dan de subsidies die we ontvangen", zegt Nadege Pineau, dierenarts in het opvangcentrum. "Het grootste deel van onze toestellen en machines zijn verouderd. Ons narcosetoestel lekt en werkt niet meer naar behoren. Met de beperkte middelen slagen we er net in de dieren te verzorgen. Maar als we niet snel nieuw materiaal aankopen, moeten we binnen de kortste keren sluiten."





Het asiel kan de verzorging van de gewonde dieren amper bijhouden. In 2015 werden bijna 1.800 dieren binnengebracht, vorig jaar steeg het aantal naar 2.500. "Steden worden steeds drukker en heel wat wilde dieren komen onder een auto terecht. Maar de mensen zijn ook gewoonweg meer begaan met fauna en flora. Dagelijks kloppen mensen aan met een gewonde vogel, een uitgedroogde marter of zelfs een geblesseerde vos."





Het asiel start noodgedwongen een crowdfundingcampagne op, zodat het nieuw medisch materiaal kan aankopen. Op het verlanglijstje staan onder meer een anesthesietoestel, een zorgbad en een tondeuse. In totaal moet het centrum 2.300 euro bij elkaar sprokkelen. "De subsidies die we krijgen schieten te kort. Het Brussels Gewest geeft geld en ook de gemeente Anderlecht helpt een handje, maar het is onvoldoende en ons medisch materiaal raakt steeds sneller op."





Groter pand nodig

Het geld dat het asiel hoopt op te halen, dient niet alleen voor de aankoop van materiaal. Op lange termijn wil het asiel verhuizen. "In ons huidig gebouw hebben we te weinig plaats om de gewonde dieren in quarantaine te plaatsen en hen vervolgens te laten herstellen. Daarom zoeken we een nieuwe plek, waar we vooral meer vogelkooien kunnen hangen." Verder hoopt het asiel ook haar personeelsbestand uit te breiden.





Op het kabinet van bevoegd minister van Leefmilieu Céline Fremault konden ze nog niet zeggen of ze de subsidies zullen optrekken. De crowdfundingcampagne loopt nog tot het einde van de maand.